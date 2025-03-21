Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoptog.ua.
Дивіться також Коли в Україні знову будуть дощі й мокрий сніг
Погода в Україні
У найближчі дві доби погодні умови будуть визначатися впливом області підвищеного тиску, а також слабко виражених атмосферних фронтів. Через це очікується доволі комфортна й тепла погода. Втім, стане відчутно більше хмарності, а в деяких регіонах пройдуть невеликі та помірні дощі. Температура буде перевищувати середні кліматичні показники на 2 – 5 градусів.
У суботу, 22 березня, на Заході мінлива хмарність, без опадів. Тільки в другій половині дня на Закарпатті дощ. Уночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі -3 – +2 градуси, вдень +12 – +17.
На Півночі малохмарно, без опадів. Тільки вдень на Сумщині подекуди невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3 градуси, удень +10 – +15 градусів.
У центральних регіонах України тепла та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці подекуди можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3 градуси, удень +11 – +16.
На Півдні сонячно, без опадів. Вночі та вранці подекуди можливий слабкий туман. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -2 – +3, удень +11 – +16 градусів, однак, на узбережжі морів +7 – +11.
На Сході малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3, удень +11 – +16 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 23 березня
- На Заході очікується хмарна й нестійка погода. Пройдуть помірні дощі, в Карпатах з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Вінниччині вдень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі 0 – +5 градусів, удень +5 – +10 градусів.
- На Півночі подекуди невеликі дощі, вночі з мокрим снігом. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -2 – +3 градуси, удень +7 – +12..
- У центральних областях мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі вітер змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +1 – +6, удень +9 – +14 градусів.
- На Півдні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів на секунду, удень пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі -2 – +4 градуси, вдень +8 – +13.
- На Сході вночі без істотних опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -1 – +4, удень +9 – +14 градусів.