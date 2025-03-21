Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoptog.ua.

Дивіться також Коли в Україні знову будуть дощі й мокрий сніг

Погода в Україні

У найближчі дві доби погодні умови будуть визначатися впливом області підвищеного тиску, а також слабко виражених атмосферних фронтів. Через це очікується доволі комфортна й тепла погода. Втім, стане відчутно більше хмарності, а в деяких регіонах пройдуть невеликі та помірні дощі. Температура буде перевищувати середні кліматичні показники на 2 – 5 градусів.

У суботу, 22 березня, на Заході мінлива хмарність, без опадів. Тільки в другій половині дня на Закарпатті дощ. Уночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі -3 – +2 градуси, вдень +12 – +17.

На Півночі малохмарно, без опадів. Тільки вдень на Сумщині подекуди невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3 градуси, удень +10 – +15 градусів.

У центральних регіонах України тепла та спокійна погода, без опадів. Вночі та вранці подекуди можливий слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3 градуси, удень +11 – +16.

На Півдні сонячно, без опадів. Вночі та вранці подекуди можливий слабкий туман. Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -2 – +3, удень +11 – +16 градусів, однак, на узбережжі морів +7 – +11.

На Сході малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3, удень +11 – +16 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 23 березня