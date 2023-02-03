На каких сайтах опасно смотреть прогноз погоды и почему: объяснение синоптика

В сети довольно-таки часто ведутся дискуссии относительно прогнозов погоды на различных вебсайтах. Нередко обнародованные ими данные могут противоречить друг другу и вообще не соответствовать действительности.

Почему же на разных интернет-ресурсах прогноз погоды может отличаться, объяснила в интервью 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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"Опасно смотреть сайты, где нет синоптиков. А у нас нет синоптиков ни на одном, кроме Украинского гидрометцентра", – отметила Птуха.

Она объяснила, что неофициальные сайты используют просто какую-нибудь одну прогностическую модель. Никто ее не анализирует, не производит верификацию, как она сбывается, никто ее не корректирует.

То есть синоптик туда не вносит свои коррективы. И эта модель может отражать совершенно "голый прогноз", который часто не соответствует действительности.

Затем много нареканий от потребителей. Однако, синоптики, по сути, не имели даже никакого отношения к тому сайту и той прогностической модели,

– подытожила Птуха.