Однако в середине недели осадки отступят. Об этом сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии "РБК-Украина".

Каков прогноз погоды?

В конце месяца в большинстве областей будет преобладать сухая погода. В то же время, атмосферные фронты местами обусловят кратковременные грозовые дожди. Так, 26 июля осадки ожидаются на крайнем востоке страны, а 27 июля днем накроют западные области.

Температура будет иметь тенденцию к постепенному повышению,

– заявил Семилит.

В ночные часы ожидается +10...+18 градусов, днем – +20...+27 градусов. При этом 26 июля в Закарпатье, а 27 июля по всей стране, за исключением западных областей, пригреет до +25...+30 градусов.

По прогнозу синоптика, дальше атмосферный фронт будет продвигаться, поэтому в большинстве областей снова ожидаются кратковременные дожди с грозами. Впрочем, уже 29 июля он покинет территорию страны.

Напомним, в выходные на погоду будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Однако на Востоке страны и в части южных регионов ожидаются грозовые дожди , порывы ветра и более низкая температура воздуха.