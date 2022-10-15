+21 градус и снег: погода в Карпатах будет удивлять резкими контрастами

Погода в Карпатах в течение недели 17-23 октября будет очень контрастной. Сначала синоптики обещают тепло, а в конце недели – снег.

Какая будет погода в Карпатах

Теплее всего будет в горных населенных пунктах Львовщины. Там 17 – 18 октября обещают +21 градус. Небо будет солнечным и ясным.

Интересно Пика бабьего лета еще даже не было: когда в Украине сильно потеплеет

Уже 19 октября температура резко упадет. Столбики термометров покажут +11 градусов. Ночью будет идти дождь. 20 октября будет еще холоднее – 8 градусов, а к дождю присоединится и снег. В последние дни недели небо будет ясным, но воздух холодным.

В Прикарпатье 20 октября температура опустится до +6 градусов. На следующий день снег падает, а столбики термометров ночью покажут -1 градус.

Последние новости о погоде в Украине

Народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, что после 18 октября в Украину снова приедет бабье лето. При этом на этот раз оно будет самым теплым.

Первые сильные морозы ударят в Украину во второй половине ноября. Температура воздуха ночью опустится до -14 градусов. Синоптики прогнозируют обильные снега.

Ухудшение погоды в западных областях и в Карпатах прогнозировала и заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Она рассказала, что после потепления Украину покроют атмосферные фронты. 19-20 октября они принесут в Карпаты мокрый снег.