В Украине резко ухудшится погода: когда будут морозы и снег

Первая декада марта приятно удивила аномальным теплом. Кое-где температура воздуха даже превысила +22 градуса. Впрочем, уже вскоре ожидается ухудшение погоды.

Когда похолодает и ждать ли больших морозов и снегопадов, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет похолодание в Украине

В пятницу в Украине будет преимущественно без осадков. Только днем в западных областях пройдут дожди. В Карпатах и северной части местами усиление ветра, – порывы 15 – 20 метров в секунду. Ночью +6 – +12, днем +13 – +18, на Юге и Востоке еще до +22 градусов.

15 – 16 марта ухудшение погодных условий: в западных и северных областях дождь и мокрый снег, местами значительные осадки, в центральных и Харьковской областях преимущественно дожди, постепенное снижение температуры ночью до -2 – +4 градусов, днем до +2 – +10 градусов,

– отметили синоптики.

Добавили, на Юге еще сохранится преимущественно сухая и теплая погода.

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Морозы в марте