В Украине резко ухудшится погода: когда будут морозы и снег
- Уже вскоре в Украине значительно ухудшится погода. Ожидаются дожди и мокрый снег, местами осадки будут значительными.
- Температура снизится. Ночью прогнозируют морозы.
Первая декада марта приятно удивила аномальным теплом. Кое-где температура воздуха даже превысила +22 градуса. Впрочем, уже вскоре ожидается ухудшение погоды.
Когда похолодает и ждать ли больших морозов и снегопадов, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Когда будет похолодание в Украине
В пятницу в Украине будет преимущественно без осадков. Только днем в западных областях пройдут дожди. В Карпатах и северной части местами усиление ветра, – порывы 15 – 20 метров в секунду. Ночью +6 – +12, днем +13 – +18, на Юге и Востоке еще до +22 градусов.
15 – 16 марта ухудшение погодных условий: в западных и северных областях дождь и мокрый снег, местами значительные осадки, в центральных и Харьковской областях преимущественно дожди, постепенное снижение температуры ночью до -2 – +4 градусов, днем до +2 – +10 градусов,
– отметили синоптики.
Добавили, на Юге еще сохранится преимущественно сухая и теплая погода.
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Морозы в марте
- Ранее интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, что в марте еще могут быть заливы холода. Отметила, что они ожидаются как раз-таки во второй половине месяца.
- Кстати, абсолютный минимум, который фиксировали в марте за всю историю наблюдений в Украине, достигает -20 – -37 градусов, на Закарпатье и Юге -10 – -27 градусов.
- Впрочем, заметила представитель Укргидрометцентра, в разрезе последних десятилетий такие температурные показатели по -20 градусов сейчас очень редко происходят, в марте тем более. Однако иногда они были зафиксированы. Архивные данные их помнят.
- "Для марта характерна любая погода. Потому что у нас может быть как -20, так и +20 градусов. Потому что это месяц на пересечении холодного и теплого сезонов. Поэтому могут быть очень такие большие амплитуды, если смотреть на архивные показатели, как от минусов, так и до плюсов", – отметила Наталья Птуха.
- В то же время добавила, тенденция последних лет сохраняется в том, что все же преимущественно плюсовые значения становятся. И у нас большинство месяцев выше климатической нормы.