Когда в Украине будет потепление: синоптик назвала дату

В последние дни мая резкого изменения погоды не будет. Впрочем, вскоре ожидается повышение температуры воздуха.

Когда будет потепление, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет потепление

Синоптик отметила, что в ближайшие 7 – 10 дней резкое изменение погоды не ожидается. Украина будет оставаться в таком же температурном режиме и периодически с дождями. Впрочем, с выходных будет больше прояснения.

Наталья Птуха ответила, когда начнется стабильное потепление. Заметила, что сейчас мы фактически находимся в такой умеренной воздушной массе по температурным показателям, но вот на Юго-Востоке, где значение +25 градусов и выше, уже тепло. Тамошние жители уже дождались этого тепла.

В дальнейшем, начиная с лета, есть определенная тенденция, что где-то после 3 числа будет на несколько градусов повышение температурного фона,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, если сейчас будет +18 – +25 градусов, только на Юго-Востоке где-то до +28 градусов, то уже начиная с 3 – 4 июня может быть +20 – +25 градусов.

Синоптик отметила, что, конечно, при тех перерывах в осадках, когда не будет облачности и в дневные часы будет солнышко, могут быть выше показатели.

В ближайшей синоптической перспективе тридцаток в большинстве регионов не ожидается. Может где-то по Юго-Востоку, но достаточно локально,

– подчеркнула Наталья Птуха.

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Обратите внимание! Полное интервью с синоптиком о погоде на лето, в частности, возможны ли еще заморозки и ждать ли в Украине рекордной жары, как в прошлом году, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.

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Кстати, 29 мая в Укргидрометцентре сообщили, что в большинстве областей наблюдается переход к метеорологическому лету. Однако, в некоторых западных регионах оно еще не наступило.