Снова будет потепление: когда в Украине пригреет до +10 градусов

Уже вскоре температура воздуха в Украине снова возрастет. Кое-где ожидается до +10 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Потепление в Украине

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток существенных осадков в Украине не будет. Только 18 января на Востоке и Северо-Востоке, ночью 19 января в восточных областях небольшой мокрый снег и дождь.

В западных областях на дорогах местами гололедица. В воскресенье ночью и утром местами туман.

Ветер в Украине северо-западный и западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +3 до -2 градусов, в Карпатах -3 – -8 градусов, днем 0 – +6 градусов, на Юге, 19 – 20 января также на Закарпатье и Прикарпатье до +9 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, местами днем ожидается и до +10 градусов. Значительного похолодания как минимум до 22 января, вероятно, не будет.

Прогноз погоды на 18 – 22 января / Скриншоты из Укргидрометцентра

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказывала, что 20 января ожидается потепление. Кроме того, представитель Укргидрометцентра отмечала, что примерно так будет продолжаться и дальше зима В частности, температура ожидается преимущественно в пределах от -5 до +5 градусов.

Интересно, что абсолютный максимум температуры, который фиксировали за всю историю наблюдений в Украине, в январе достигает +10 – +18 градусов, в Крыму даже до +21. Между тем в Черниговской и Сумской областях, а также на высокогорье Карпат +8 – +9 градусов.

Кстати, в конце декабря в конце декабря в интервью 24 Каналу Наталья Птуха рассказывала, в Украине сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше.

Также отмечала, что, по словам ученых, такие понятия, как "образование снежного покрова" в начале и "разрушение устойчивого снежного покрова" в конце зимнего сезона, уже неактуальны.

"Ведь в условиях изменения климата видим, что снежный покров в наших широтах если и образуется, то достаточно кратковременный и такой, как говорят, рваный, то есть только местами", – сказала представительница Укргидрометцентра.