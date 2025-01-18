Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Потепління в Україні

Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби істотних опадів в Україні не буде. Тільки 18 січня на Сході та Північному Сході, вночі 19 січня у східних областях невеликий мокрий сніг і дощ.

У західних областях на дорогах подекуди ожеледиця. У неділю вночі та вранці місцями туман.

Вітер в Україні північно-західний та західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від +3 до -2 градусів, у Карпатах -3 – -8 градусів, вдень 0 – +6 градусів, на Півдні, 19 – 20 січня також на Закарпатті та Прикарпатті до +9 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, подекуди вдень очікується й до +10 градусів. Значного похолодання щонайменше до 22 січня, ймовірно, не буде.

Прогноз погоди на 18 – 22 січня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Раніше синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що 20 січня очікується потепління. Окрім того, представниця Укргідрометцентру зазначала, що приблизно так триватиме й далі зима Зокрема, температура очікується переважно у межах від -5 до +5 градусів.

Цікаво, що абсолютний максимум температури, який фіксували за всю історію спостережень в Україні, у січні сягає +10 – +18 градусів, у Криму навіть до +21. Тим часом у Чернігівській і Сумській областях, а також на високогір'ї Карпат +8 – +9 градусів.

До речі, наприкінці грудня в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, в Україні зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше.

Також зазначала, що, за словами науковців, такі поняття, як "утворення снігового покриву" на початку і "руйнування сталого снігового покриву" в кінці зимового сезону, вже є неактуальними.

"Адже в умовах зміни клімату бачимо, що сніговий покрив у наших широтах якщо й утворюється, то досить короткочасний і такий, як кажуть, рваний, тобто лише місцями", – сказала представниця Укргідрометцентру.