Когда будет сильная жара: метеоролог назвал дату

Уже в первую неделю июля часть областей Украины накроет сильная жара. Ожидается, что воздух прогреется до +38 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Жара в Украине

Кибальчич прогнозировал, что в начале недели в Украине будут преобладать довольно комфортные погодные условия. Температура будет близкой к норме. Также местами будут идти небольшие кратковременные дожди.

Постепенно уже с середины недели и особенно в выходные поступит жаркая воздушная масса с Балканского полуострова. Вследствие этого температура воздуха днем существенно возрастет.

Жарче всего будет в южных, центральных областях и на Закарпатье. Здесь местами воздух уже прогреется до +35 – +38 градусов.

В среду, 2 июля, ночью +9 – +16 градусов, днем +22 – +27 градусов. На Юге и Западе +27 – +31.

В четверг, 3 июля, ночью +12 – +18 градусов, днем +27 – +32. На Юге и Закарпатье местами уже +33 – +35 градусов.

В пятницу, 4 июля, ночью +16 – +21 градус. Днем +28 – +33, а в центральных и южных областях +32 – +37 градусов.

В субботу, 5 июля, в западных и северных регионах ночью +12 – +17 градусов, днем +20 – +25. Тем временем на остальной территории ночью +17 – +22 градуса, днем уже +30 – +38 градусов.

В воскресенье, 6 июля, ночью +12 – +18 градусов, днем +22 – +27, но на Юго-Востоке +29 – +35 градусов.

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Кстати, ранее Игорь Кибальчич объяснял, что речь идет о температуре воздуха, которая измеряется в тени на высоте 2 метра от поверхности земли. Конечно же, под прямыми солнечными лучами, в условиях городской застройки и асфальтового покрытия фактическая температура может быть выше.

Интересно, что, по данным Укргидрометцентра, абсолютный максимум, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений, достигает +33,4 – +39,6 градуса. Однако на Юге, Востоке, а еще в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37 градусов.