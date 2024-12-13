Всю Украину накроет снег: будут ли сильные осадки уже в ближайшие дни

В Украине усилятся морозы. Кое-где температура воздуха уже снизится до -17 градусов. Кроме того, во всех областях ожидается снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Читайте также Когда по всей Украине ударят большие морозы и будет ли еще значительное потепление

Снег в Украине

По прогнозу синоптиков, ночью 13 декабря в большинстве областей, днем на Востоке и Юго-Востоке небольшой снег. Также в Украине, кроме западных областей, порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью -3 – -8 градусов, днем -1 – -6. Однако на Закарпатье и Юге еще около 0.

В субботу, 14 декабря, в Украине будет преимущественно без осадков. Впрочем, ночью уже -9 – -14 градусов, в Карпатах даже до -17 градусов. Днем -3 – -8, на Закарпатье, юге Одесской области и в оккупированном Крыму около 0 градусов.

Уже 15 декабря осадки, вероятно, накроют всю Украину. Так, ожидается небольшой и умеренный снег, днем на Юге и Востоке с дождем. Ночью -1 – -9 градусов, днем от -3 до +2 градусов, на Юге и Юго-Востоке до +5 градусов.

Смотрите также Самый холодный день недели: когда будет самый большой мороз

Когда будет снег по всей Украине \ Скриншот с Укргидрометцентра

Также синоптики предупредили, что в ближайшие трое суток на дорогах страны гололедица.