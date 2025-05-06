Где и когда в Украине будет снег

На этой неделе в Украине снова ожидаются заморозки. Более того, местами даже будет идти снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

В ближайшие дни в Украине будут дожди. Так, 6 мая, кроме Юго-Востока, в среду на большей части территории кратковременные осадки, на Юге и Востоке местами с грозами.

Ночью +8 – +13 градусов, но в западных и северных областях +4 – +9 градусов. Днем +11 – +18 градусов, на Востоке и Юго-Востоке +19 – +25 градусов.

Мокрый снег ожидается в Украине уже 8 мая. Однако, пока его прогнозируют только в Карпатах. Кстати, ночью на Севере на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса.

В четверг на Закарпатье, Прикарпатье, Востоке и Юго-Востоке кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ночью +1 – +8 градусов, днем +12 – +19.

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