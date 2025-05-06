Где и когда в Украине будет снег
На этой неделе в Украине снова ожидаются заморозки. Более того, местами даже будет идти снег.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Снег в Украине
В ближайшие дни в Украине будут дожди. Так, 6 мая, кроме Юго-Востока, в среду на большей части территории кратковременные осадки, на Юге и Востоке местами с грозами.
Ночью +8 – +13 градусов, но в западных и северных областях +4 – +9 градусов. Днем +11 – +18 градусов, на Востоке и Юго-Востоке +19 – +25 градусов.
Мокрый снег ожидается в Украине уже 8 мая. Однако, пока его прогнозируют только в Карпатах. Кстати, ночью на Севере на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса.
В четверг на Закарпатье, Прикарпатье, Востоке и Юго-Востоке кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков. Ночью +1 – +8 градусов, днем +12 – +19.
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Погода на месяц
- Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказывала, что в мае среднемесячная температура предполагается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов.
- "Все же ожидаем, что весь месяц должен быть выше нормы. Но всего 1,5 – 2 градуса – это не слишком много", – подчеркнула синоптик.
- Месячное количество осадков ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 88 – 138 миллиметров, что в пределах нормы.
- Абсолютный минимум, который фиксировали в Украине за всю историю наблюдений, в мае составляет 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, на побережье морей +1 – +3 градуса.
- Абсолютный максимум в мае достигал +30 – +37 градусов. В Одесской, Луганской области и в Крыму до +38 – +39 градусов. В горных районах +28 – +29 градусов.