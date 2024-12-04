Осадки по всей Украине: когда будет снег и дождь

В ближайшие дни в Украине без существенных осадков. Впрочем, уже вскоре они накроют все области. Ожидается снег, местами дождь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Снег в Украине

Синоптики отмечали, что 4 – 5 декабря существенных осадков в Украине не будет. Далее, 6 декабря, в большинстве областей небольшой снег, днем на юге с дождем.

Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 10 метров на секунду. Ночью 0 – -5 градусов, днем от -2 до 3 градусов. На Юге, 4 декабря и в западных областях ночью от +2 до -3 градусов, днем 0 – +5, в Крыму до +5 градусов.

Тем временем в Карпатах ночью -5 – -10 градусов. Днем от -2 до +1 градуса.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, на Николая осадки ожидаются по всей Украине.

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Прогноз погоды на 6 декабря / Скриншот из Укргидрометцентра

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