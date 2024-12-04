Осадки по всей Украине: когда будет снег и дождь
В ближайшие дни в Украине без существенных осадков. Впрочем, уже вскоре они накроют все области. Ожидается снег, местами дождь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Снег в Украине
Синоптики отмечали, что 4 – 5 декабря существенных осадков в Украине не будет. Далее, 6 декабря, в большинстве областей небольшой снег, днем на юге с дождем.
Ветер преимущественно юго-восточный, 3 – 10 метров на секунду. Ночью 0 – -5 градусов, днем от -2 до 3 градусов. На Юге, 4 декабря и в западных областях ночью от +2 до -3 градусов, днем 0 – +5, в Крыму до +5 градусов.
Тем временем в Карпатах ночью -5 – -10 градусов. Днем от -2 до +1 градуса.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, на Николая осадки ожидаются по всей Украине.
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Погода на месяц
- Ранее, в интервью 24 Каналу, синоптик Наталья Птуха рассказала, что по прогнозам мировых прогностических центров и анализам специалистов Укргидрометцентра, ожидается, что в этом году декабрь будет близким к норме. Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов.
- "Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описано, – пока не могу, потому что не ожидаем их. Как раз-таки возможны температуры, близкие к климатической норме, то есть классическая зимняя погода", – подчеркнула Птуха.
- Абсолютный минимум, который фиксировали за всю историю наблюдений, в декабре достигает -24 – -32 градуса. В восточных, северо-восточных и Черновицкой областях местами было до -33 – -35 градусов, на Прикарпатье до -38 градусов, на Закарпатье и Юге до -17 – -23 градусов, а на Юге Крыма -10 – -19 градусов.
- Абсолютный максимум составляет +10 – +18 градусов. На Прикарпатье и Юге до +20 градусов, на юге Крыма до +25 градусов.
- Осадки также ожидаются в пределах нормы. Возможно, в некоторых регионах они будет немного меньше ее. Всего по расчетам, месячное количество осадков в декабре составит 34 – 78 миллиметров, в горных районах – 81 – 105 миллиметров.