Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Сніг в Україні

Синоптики зазначали, що 4 – 5 грудня істотних опадів в Україні не буде. Далі, 6 грудня, в більшості областей невеликий сніг, вдень на Півдні з дощем.

Вітер переважно південно-східний, 3 – 10 метрів на секунду. Вночі 0 – -5 градусів, вдень від -2 до 3 градусів. На Півдні, 4 грудня й у західних областях вночі від +2 до -3 градусів, вдень 0 – +5, у Криму до +5 градусів.

Тим часом у Карпатах вночі -5 – -10 градусів. Вдень від -2 до +1 градуса.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, на Миколая опади очікуються по всій Україні.

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Прогноз погоди на 6 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

Погода на місяць