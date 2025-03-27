Когда дожди накроют большинство областей Украины
- Несколько дней подряд в Украине будут идти дожди. Синоптики сказали, когда будут осадки в большинстве областей.
- Ночью и утром 28 марта в западных и большинстве северных областей местами туман.
В Украине снова ожидаются дожди. Вскоре осадки пройдут уже в большинстве областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Дожди в Украине
В пятницу в Украине будет преимущественно без осадков. Только на Юго-Востоке, ночью и на Юге пройдет небольшой дождь. В субботу днем в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье.
В течение суток 30 марта на большей части территории страны умеренные дожди,
– отметили синоптики.
Кстати, ночью и утром 28 марта в западных и большинстве северных областей местами туманы. В ближайшие трое суток ветер северо-восточный и восточный, 3 – 10 метров в секунду, в субботу днем на Юге местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью 0 – +7 градусов, на Юге даже до +10. Днем +11 – +18, в южных областях и Крыму, 28 марта также на Закарпатье до +20 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, дожди будут идти и 31 марта, а уже 1 апреля осадки могут накрыть всю Украину.
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Прогноз погоды на 27 марта – 1 апреля / Скриншоты из Укргидрометцентра
Прогноз погоды на апрель
- Заметим, Укргидрометцентр также обнародовал прогноз погоды на апрель. Синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +10 – +13 градусов, в горных районах +6 – +9 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.
- Месячное количество осадков ожидается 30 – 52 миллиметра (в Карпатах местами 60 – 89 миллиметров), что в пределах нормы.
- Интересно, что абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине в апреле за всю историю метеонаблюдений, достигает -6 – -16 градусов, в Карпатах, Черниговской, Сумской и Харьковской областях -17 – -22 градуса, на Львовщине и крайнем Юге местами -3 – -5 градусов.
- Абсолютный максимум +26 – +33 градуса, в горных районах +21 – +22 градуса.