Когда дожди накроют большинство областей Украины

В Украине снова ожидаются дожди. Вскоре осадки пройдут уже в большинстве областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В пятницу в Украине будет преимущественно без осадков. Только на Юго-Востоке, ночью и на Юге пройдет небольшой дождь. В субботу днем в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье.

В течение суток 30 марта на большей части территории страны умеренные дожди,

– отметили синоптики.

Кстати, ночью и утром 28 марта в западных и большинстве северных областей местами туманы. В ближайшие трое суток ветер северо-восточный и восточный, 3 – 10 метров в секунду, в субботу днем на Юге местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью 0 – +7 градусов, на Юге даже до +10. Днем +11 – +18, в южных областях и Крыму, 28 марта также на Закарпатье до +20 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, дожди будут идти и 31 марта, а уже 1 апреля осадки могут накрыть всю Украину.

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Прогноз погоды на 27 марта – 1 апреля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Прогноз погоды на апрель