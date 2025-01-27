Дожди накроют большинство областей: будут ли сильные осадки в ближайшие дни

На этой неделе в части областей Украины ожидаются дожди. В Карпатах ночью с мокрым снегом.

Какой погоды ждать в Украине до конца января – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что 28 – 30 января в Украине без осадков. Только в среду на Западе, также в Житомирской и Винницкой областях местами возможен небольшой дождь, ночью в Карпатах с мокрым снегом.

Ночью и утром 28 – 29 января в восточных областях и Приазовье, 30 января в Украине местами туман. Ветер преимущественно южный, 7 – 12 метров в секунду, но в Карпатах местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью 0 – +6 градусов, в Карпатах и восточных областях местами -1 – -3 градуса, днем +5 – +11 градусов, на Юге, 28 – 29 января и в большинстве западных областей +9 – +15.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже 31 января дождь может накрыть большинство областей, кроме Юга и Востока. Впрочем, сильные осадки не ожидаются. Только небольшие дожди.

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Прогноз погоды на 31 января / Скриншот с Укргидрометцентра