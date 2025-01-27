Якої погоди чекати в Україні до кінця січня – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Дощі в Україні

Синоптики прогнозували, що 28 – 30 січня в Україні бе опадів. Тільки в середу на Заході, також у Житомирській і Вінницькій областях подекуди можливий невеликий дощ, вночі у Карпатах з мокрим снігом.

Вночі та вранці 28 – 29 січня у східних областях та Приазов'ї, 30 січня в Україні подекуди туман. Вітер переважно південний, 7 – 12 метрів на секунду, але в Карпатах подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі 0 – +6 градусів, у Карпатах і східних областях місцями -1 – -3 градуси, вдень +5 – +11 градусів, на Півдні, 28 – 29 січня і в більшості західних областей +9 – +15.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже 31 січня дощ може накрити більшість областей, окрім Півдня та Сходу. Втім, сильні опади не очікуються. Тільки невеликі дощі.

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