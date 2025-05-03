Град, шквалы и грозы накроют часть областей: где и когда будет непогода

Уже вскоре часть Украины накроет непогода. Ожидаются грозы, усиление ветра, а также местами град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

Так, днем 3 мая в западных областях будут грозы, местами шквалы 15 – 20 метров в секунду, а в отдельных районах также град. Это I уровень опасности (желтый).

Также синоптики прогнозировали что в выходные на Западе, Севере и в большинстве центральных областей будут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем 4 мая на Закарпатье и в Карпатах – значительные дожди.

В субботу днем на Севере и в Карпатах, 4 мая в Украине, кроме Юго-Востока, местами порывы юго-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Далее, в понедельник, в Украине, кроме Юго-Востока, дожди. Днем местами грозы. Кстати, ночью температура существенно не изменится, впрочем, днем ожидается снижение до +17 – +23 градусов, на Западе до +11 – +16 градусов.

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Погода на месяц

Ранее в интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра рассказывала, что, по предварительным прогнозам, в мае среднемесячная температура предполагается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов.

"Все же ожидаем, что весь месяц должен быть выше нормы. Но всего 1,5 – 2 градуса – это не слишком много", – подчеркнула синоптик.

Месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье несколько больше, в частности, 88 – 138 миллиметров.

"Это в пределах нормы, то есть каких-то сильных осадков в мае пока не ожидаем", – отметила Наталья Птуха.

Кстати, абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в Украине за всю историю наблюдений, в мае составляет 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов, на побережье морей +1 – +3 градуса.