Когда в Украине снова ударят заморозки и будет идти снег

Уже на этой неделе в части областей Украины снова ударят заморозки. Также кое-где будет идти снег.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Заморозки и снег в Украине

Во вторник, 6 апреля, в Украине, кроме Юго-Востока, и среду уже на большей части территории будут идти кратковременные дожди. На Юге и Востоке местами грозы.

Ночью еще +8 – +13 градусов, но в западных и северных областях +4 – +9. Днем +11 – +18, на Востоке и Юго-Востоке +19 – +25 градусов.

Уже 8 мая в части областей снова ожидаются заморозки. В частности, их прогнозируют на Севере, – на почве 0 – -3 градуса. Между тем на остальной территории ночью +1 – +8, днем +12 – +19 градусов.

На Закарпатье и Прикарпатье, Востоке и Юго-Востоке будут кратковременные дожди. Кое-где также грозы. А в Карпатах дожди с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Интересно! Абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в мае в Украине за всю историю метеонаблюдений, достигает 0 – -6 градусов. Кое-где на Сумщине и в горных районах -7 – -10 градусов. На побережье морей +1 – +3 градуса.

Погода на май

В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье 88 – 138 миллиметров, что в пределах нормы.

Заметим, ранее синоптик Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказывала, что заморозки в мае возможны, а иногда даже в июне.

"Есть такие примеры, немного, но бывает. В частности, в архивах такие показатели зафиксированы", – отмечала представительница Укргидрометцентра.