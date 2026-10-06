Последнее 20-градусное тепло осени: синоптик рассказал, когда в Украине изменится погода

С началом октября в Украину пришли почти летние значения температуры воздуха. Однако уже в конце этой рабочей недели погода местами станет нестабильной, ветреной и дождливой.

Так прогноз обнародовал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда похолодает?

Для октября характерна типичная осенняя погода: день быстро укорачивается, солнечного тепла становится меньше, а температура воздуха постепенно снижается. Однако в этом году в начале месяца погода ненадолго вернулась к температурному режиму сентября, пояснил синоптик.

Теплые дни будут радовать еще на этой рабочей неделе. Причиной такой погоды станет приток теплого воздуха из Средиземноморья и с Балкан.

В период с 6 по 8 октября, в частности центральные регионы, будут находиться в южной части атлантического циклона, который будет двигаться через Скандинавию на восток. Направление ветра изменится на южное, а значит, температура повысится даже при облачной погоде. Осадков в это время не ожидается.

Судя по развитию синоптических процессов, это последнее 20-градусное потепление нынешней осени. А вот уже с 9 октября, это пятница, ситуация в атмосфере начнет меняться,

– отметил Постригань.

По предварительным прогнозам, следующие выходные будут более прохладными. Местами ночью температура воздуха снизится до +3…+8 градусов, а днем составит +10…+15 градусов.

Напомним, этот месяц не удивит жителей Украины ни аномальным теплом, ни сильным холодом. Средняя температура будет близка к климатической норме.