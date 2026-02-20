"Курс на весну взят": когда в Украину до конца зимы придет новая волна тепла

Со следующей недели в Украине начнется оттепель, температура воздуха несколько повысится. В связи с этим будет таять снег, что может вызвать некомфортные условия.

Соответствующую сообщил начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань в Facebook.

Как изменится погода в начале недели?

Синоптик сообщил, что ведущие европейские модели прогнозируют поступление волны тепла из Атлантики уже с понедельника, 23 февраля. По его словам, такая оттепель приведет к таянию снега, из-за чего могут возникнуть определенные проблемы.

Грунт мерзлый, поэтому талая вода будет слабо просачиваться и ее будет много под ногами, на автодорогах, придомовых территориях,

– объяснил он.

В населенных пунктах и на отдельных участках дорог возможны подтопления из-за накопления талых и дождевых вод, а также неисправности или отсутствия систем водоотведения. Прежде всего это касается пониженных участков местности.

"Итак, еще после завтрашнего снега, сильных морозов в ближайшие выходные - с понедельника оттепель! На повестке дня будут резиновые сапоги и лодочки. Весна скоро", – резюмировал Виталий Постригань в публикации.

Какую погоду ждать в ближайшее время?