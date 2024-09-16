На Украину будет влиять антициклон: как изменится погода – прекратятся ли дожди

В ближайшие дни погода в Украине изменится. С Севера начинает распространяться антициклон.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Эксперт сказала, прекратятся ли дожди, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды

С Севера начинает распространяться антиклон – поле повышенного давления. Поэтому в большинстве областей Украины уже начнет преобладать погода без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

Тем временем с Юга все еще остается поле пониженного давления. Именно тот циклон, который и продуцировал атмосферные фронты и, соответственно, осадки.

Эти остаточные процессы у нас могут быть завтра в виде кратковременных дождей местами на Закарпатье, в Одесской области и Крыму. 18 числа площадь охвата может быть немного больше по Украине, кроме северных областей, но, опять же, характер их достаточно локальный и кратковременный,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, что 19 сентября кратковременные, локальные дожди остаются только по южной части и местами в Карпатском регионе. Остальное время в большинстве областей уже будет преобладать погода без осадков.

Также синоптик отметила, что Юге и Востоке местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду. Ночью в большинстве областей +13 – +19 градусов. Только на Западе будет прохладнее, в частности, в пределах +9 – +14.

Так же прохладнее уже с 19 числа. В ночные часы в большинстве областей за счет уменьшения облачности. В дневные часы достаточно комфортные показатели остаются, – в пределах +20 – +27 градусов в большинстве регионов,

– сказала эксперт.

В то же время Наталья Птуха отметила, что 17 сентября на Закарпатье и Прикарпатье еще немного будет больше облачности, местами дожди. Поэтому там ожидается +16 – +21 градус.