Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Експертка сказала, чи припиняться дощі, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди

З Півночі починає поширюватися антиклон – поле підвищеного тиску. Тож у більшості областей України вже почне переважати погода без опадів. Температура повітря істотно не зміниться.

Тим часом з Півдня все ще залишається поле зниженого тиску. Саме той циклон, який і продукував атмосферні фронти та, відповідно, опади.

Ці залишкові процеси в нас можуть бути завтра у вигляді короткочасних дощів подекуди на Закарпатті, Одещині та в Криму. 18 числа площа охоплення може бути трошечки більшою по Україні, крім північних областей, але, знову ж таки, характер їх досить локальний та короткочасний,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, що 19 вересня короткочасні, локальні дощі залишаються тільки по південній частині й подекуди в Карпатському регіоні. Решту часу в більшості областей вже переважатиме погода без опадів.

Також синоптикиня зазначила, що Півдні та Сході подекуди можуть бути пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі в більшості областей +13 – +19 градусів. Тільки на Заході буде прохолодніше, зокрема, у межах +9 – +14.

Так само прохолодніше вже з 19 числа. У нічні години в більшості областей внаслідок зменшення хмарності. У денні години досить комфортні показники залишаються, – у межах +20 – +27 градусів у більшості регіонів,

– сказала експертка.

Водночас Наталія Птуха зауважила, що 17 вересня на Закарпатті та Прикарпатті ще трохи буде більше хмарності, подекуди дощі. Тож там очікується +16 – +21 градус.