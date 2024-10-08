В Украине изменится погода: когда прекратятся дожди и потеплеет

Вторая неделя октября началась с дождей. Впрочем, в дальнейшем погода в Украине будет меняться. Ведь циклон уже будет покидать территорию нашего государства.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Эксперт сказала, какой погоды ждать дальше, передает 24 Канал.

Читайте также Какой будет погода в октябре: ждать аномального тепла и сильных дождей, или мороза

Дожди прекратятся, будет потепление

Синоптик отметила, что в большинстве областей циклон уже со вторника начнет преобладать погода без осадков до пятницы, температурный фон несколько повысится.

Дождливый циклон будет отходить в северо-восточном направлении. Ночью он еще будет влиять на большинство районов Левобережья, днем разве что на Харьковщину и Сумщину.

Кое-где еще будет дождливо, но в дальнейшем уже в большинстве регионов следующие несколько дней будет преобладать погода без осадков. В середине недели будет влиять гребень с Юга. Следующую порцию осадков ожидаем уже в пятницу. С Запада будет поступать новый атмосферный фронт,

– рассказала Наталья Птуха.

Эксперт добавила, что во вторник на Северо-Востоке местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Впрочем, целом ветер в Украине будет преобладать западный, с переходом в ближайшие несколько дней на юго-восточный, 5 – 12 метров в секунду.

В ночь на 8 октября Укргидрометцентр прогнозировал на Западе +3 – +8 градусов, на остальной территории Украины +6 – +12 градусов. Днем в пределах +16 – +21 градуса. Только на Севере, Северо-Востоке и в Карпатах будет прохладнее, в частности, +12 – +17 градусов.

Начиная со среды в ночные часы в пределах +4 – +11 градусов. Теплее по побережью морей, – +12 – +16 градусов. А вот в дневные часы из-за более солнечной погоды температура будет в пределах +17 – +24 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время добавила, немного прохладнее будет в среду на Северо-Востоке. Там еще +14 – +19 градусов.

Читайте также Когда начнется бабье лето

Ориентировочный прогноз погоды на 8 – 12 октября / Скриншоты из Укргидрометцентра