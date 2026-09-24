Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью для NV.

Когда вернется тепло?

По словам Птухи, в ближайшее время погодные условия в Украине начнут постепенно стабилизироваться. Непогода продлится примерно до пятницы, 25 сентября.

Это, в свою очередь, означает прекращение осадков и все более ясную погоду. Ветер в это время сменится на южный и юго-восточный, и станет немного теплее. Хотя и не стоит ожидать резкого повышения температуры,

– отметила синоптик.

Тем не менее воздух все же прогреется до +20 градусов, а в южных и восточных областях – до +23 градусов.

Следующая неделя будет более солнечной, более спокойной, да и по температуре воздуха – более теплой. Мы вернемся к более комфортной и стабильной температуре,

– добавила Птуха.

Улучшение погоды ждет и жителей столицы в конце недели. По прогнозу, 25–26 сентября в Киеве осадков не ожидается, а температура воздуха в ночные часы составит до +11 градусов. Днем столбики термометров сначала поднимутся до +18 градусов, а затем достигнут +20 градусов.

Напомним, что, согласно предыдущим прогнозам синоптиков, перед выходными в регионы придет очередная порция "бабиного лета". Летняя погода отступила, хотя вместо нее ожидается осенняя теплота.