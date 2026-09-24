Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю для NV.

Коли повернеться тепло?

За словами Птухи, найближчим часом погодні умови в Україні почнуть поступово стабілізуватися. Негода затримається орієнтовно до п'ятниці, 25 вересня.

Це своєю чергою означає припинення опадів і дедалі яснішу погоду. Вітер у цей час зміниться на південний та південно-східний, і стане дещо тепліше. Хоча й не варто очікувати різкого підвищення температури,

– зазначила синоптикиня.

Однак повітря все ж прогріється до +20 градусів, а у південних та східних областях – до +23 градусів.

Наступний тиждень буде більш сонячний, більш спокійний, та й за температурою повітря тепліший. Повернемося до комфортнішої і стабільнішої температури,

– додала Птуха.

Покращення погоди чекають і на мешканців столиці наприкінці тижня. За прогнозом, 25 - 26 вересня в Києві опадів не очікується, а температура повітря у нічні години становитиме до +11 градусів. Удень стовпчики термометрів спочатку піднімуться до +18 градусів, а згодом сягнуть +20 градусів.

Нагадаємо, попередні прогнози синоптиків свідчили, що перед вихідними до регіонів надійде чергова порція "бабиного літа". Літня погода відступила, хоч і очікується осіннє тепло натомість.