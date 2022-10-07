Ждать осталось недолго: когда в Украину вернутся ливни

В Украину наконец-то пришло долгожданное бабье лето. Впрочем, дожди не надолго покинули территорию нашей страны и уже скоро они вернутся.

Первая половина октября в Украине будет сухая и теплая. Однако с такой погоде украинцы смогут порадоваться не весь месяц.

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Когда в Украину вернутся дожди

Уже с 17 октября на Западе, Востоке и Центре пойдут дожди. Мокрый период задержится почти на всю неделю. При этом температура воздуха на Западе упадет только с 19 октября. Столбики термометров с +16 градусов постепенно опустятся до +8 градусов. После 21 октября длительных дождливых периодов уже не будет, погоду обещают разную – то дождь, то солнце.

На Востоке дожди задержатся дольше. В Харькове также состоятся перепады температуры – с +18 градусов в течение недели температура упадет до +9 градусов.

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Украину накрыл антициклон

В настоящее время Украину накрыл антициклон, принесший потепление. Так что у вас еще есть 2 недели, чтобы порадоваться теплой осенью и полюбоваться золотыми пейзажами. Температура воздуха еще несколько дней составит +20 градусов, а никакого дождя не будет. При этом добавим, что с утра синоптики обещают туманы.