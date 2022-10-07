Перша половина жовтня в Україні буде сухою і теплою. Однак такою погодою українці зможуть порадіти не весь місяць.

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Коли в Україну повернуться дощі

Вже з 17 жовтня на Заході, Сході та в Центрі задощить. Мокрий період затримається майже на весь тиждень. При цьому температура повітря на Заході впаде лише з 19 жовтня. Стовпчики термометрів з +16 градусів поступово опустяться до +8 градусів. Після 21 жовтня тривалих дощових періодів вже не буде, погоду обіцяють різною – то дощ, то сонце.

На Сході дощі затримаються на довше. У Харкові також відбудуться перепади температури – з +18 градусів впродовж тижня температура впаде до +9 градусів.

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Україну накрив антициклон

Наразі Україну накрив антициклон, який приніс потепління. Отож у вас ще є 2 тижні, аби порадіти теплій осені та помилуватися золотими пейзажами. Температура повітря ще кілька днів сягатиме +20 градусів, а ніякого дощу не буде. При цьому додамо, що зранку синоптики обіцяють тумани.