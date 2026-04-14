Когда усилятся дожди, ветер и ждать грозы: синоптик назвал даты ухудшения погоды

В конце недели в Украине температурные показатели ощутимо вырастут. В то же время местами возможно ухудшение погодных условий с дождями и ветром.

Соответствующую информацию сообщил синоптик Игорь Кибальчич в прогнозе для Meteoprog.

Когда и как ухудшится погода?

По данным синоптика, на фоне повышения температурных значений 16 апреля умеренные дожди вернутся к крайнему западу. В течение дня они могут сопровождаться грозой, в ночные и утренние часы возможен туман.

Ощутимое ухудшение погоды начнется уже 18– 19 апреля, в субботу дождь возможен в южных регионах и в Крыму, в центральных, восточных и южных областях возможны сильные порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью 18 апреля будет колебаться в пределах +5...+10 градусов, в течение дня ожидается повышение до +14...+20 градусов, а вот прохладнее всего будет в Крыму, там прогнозируют +9...+14 градусов.

Дождливая и ветреная погода сохранится в южных регионах и в воскресенье. В других частях страны существенных осадков не будет. В южных областях также возможны сильные порывы ветра, со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

В ночные часы столбики термометров будут показывать в диапазоне +8...+13 градусов, в течение дня ожидается повышение температурных значений до +16...+21 градусов, на крайнем юге прогнозируют +9...+14 градусов.

