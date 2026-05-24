В начале июня неустойчивые погодные условия сохранятся, а местами возможны грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода на следующей неделе?

В ближайшие дни погода в Украине претерпит заметные изменения: после относительно теплой второй половины мая ожидается похолодание и увеличение количества осадков. Синоптическая ситуация станет неустойчивой, с чередованием теплых и прохладных воздушных масс. В части регионов прогнозируются дожди и локальные грозы.

25 мая в большинстве областей ожидается умеренно теплая погода с дневной температурой до 24 градусов тепла, однако уже со следующих дней температурный фон начнет постепенно снижаться.

Наиболее ощутимые изменения прогнозируются в конце недели, когда дневные показатели опустятся до 14...17 градусов. Ночные температуры также станут ниже, местами до +8...+10 градусов.

По прогнозам, 28 – 30 мая Украину накроет волна прохладного воздуха, что принесет более свежую и влажную погоду. В этот период ожидаются дожди различной интенсивности, а местами – кратковременные грозы.

Погода на следующей неделе в Украине / Скриншот Укргидрометцентра

Неустойчивый характер погоды сохранится и в начале июня. 1 – 2 июня температура постепенно начнет повышаться, однако полностью нестабильные атмосферные процессы не исчезнут. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +21...+23 градусов, местами возможны осадки. В целом начало лета стартует с переменчивой и влажной погоды.

Придет ли в Украину аномальная жара из Европы?

В Западной Европе в ближайшие дни прогнозируют первую мощную волну летней жары, однако Украину эти погодные процессы не затронут. В отдельных регионах Испании воздух может прогреваться до +38 градусов, во Франции и Великобритании температура будет превышать климатическую норму на 10 – 11 градусов.

Причиной жары станет антициклон, который задержится над Европой и будет способствовать интенсивному прогреву воздуха. В то же время в Украине синоптики прогнозируют значительно более комфортные погодные условия.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни температура будет колебаться в пределах +21...+27 градусов. Кое-где ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы, но без аномальной жары.

Метеорологи объясняют, что на территорию Украины будет поступать прохладный воздух из Скандинавии и Балтии. Поэтому в конце мая возможно даже незначительное снижение температуры.