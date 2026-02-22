Какой будет погода в конце февраля и что ждать в начале марта

Погода в конце февраля и в начале марта 2026 года вероятнее всего будет в основном без осадков. Сильных морозов на этот период синоптики не предвидят.

Соответствующую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для РБК-Украина.

Как скоро изменится погода?

Иван Семилит объяснил, что пока есть только предварительный прогноз на период с 26 февраля по 2 марта, согласно которому, тенденции указывают на погоду без существенных осадков, поскольку погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления.

По его словам, только в четверг, 26 февраля, в Украине возможны осадки в виде незначительного дождя и мокрого снега из-за влияния циклона, который, как ожидается, сформируется над Черным морем до того, примерно 24 – 25 февраля.

Относительно температурных значений, то там, в принципе, таких каких-то существенных изменений не будет. Ведь ночью мы там ожидаем в пределах от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Днем – около 0 – 6 градусов с отметкой плюс,

– рассказал он.

Несколько теплые условия синоптики прогнозируют в южных и западных областях, там ожидается от 5 до 12 градусов тепла. Но, как отметил специалист, все еще может измениться, поскольку пока это трудно спрогнозировать точно.

Он также добавил, что пока метеорологическая весна не наступила, эту информацию в дальнейшем будут уточнять агрометеорологи. В то же время возвращения сильных снегопадов тоже ждать не стоит, и нет изменений, которые об этом свидетельствовали бы.

Какой будет погода до этого?