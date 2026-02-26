Синоптик рассказала, какая погода будет в начале марта, и будут ли сильные осадки

Погода в Украине в течение первой декады марта в основном будет более теплой и сухой, поэтому не будет сопровождаться существенными осадками. Но до конца зимы еще сохранятся облачность и ночные морозы.

Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в телеэфире, сообщает Укринформ.

Какой будет погода в начале марта?

Синоптик рассказала, что, согласно предварительным расчетам специалистов Укргидрометцентра, из-за антициклонального характера погоды первая декада марта, не только в первые дни, будет с дефицитом осадков, то есть в основном сухой.

Наталья Птуха объяснила, что в ближайшие дни погоду на территории Украины будет формировать поле повышенного атмосферного давления, и антициклон будет обеспечивать спокойные процессы, в частности, временное прекращение осадков.

Сейчас еще в последние дни зимы у нас немножечко могут быть такие более зимние процессы в плане того, что этот антициклон может быть более облачный. И вместе с ним из северных широт поступила более прохладная воздушная масса, поэтому значение температуры, особенно в ночные часы – стабильно с морозом,

– рассказала она.

Изменится ли погода в ближайшие дни?