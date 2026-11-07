До +12 градусов: синоптик ответила, будет ли потепление после морозов

В Украине с 7 по 9 ноября ожидается похолодание под влиянием холодного атмосферного фронта. В ближайшие ночи температура воздуха будет опускаться ниже нуля, однако позже возможно незначительное потепление.

Об этом рассказала начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью "РБК-Украина".

Потепление вернется в середине недели

Птуха пояснила, что синоптическая ситуация в ближайшие дни будет носить довольно динамичный характер. Похолодание связано с атмосферным фронтом, однако снижение температуры воздуха также будет зависеть от наличия облаков и прояснений.

В дальнейшем – уже после его прохождения – давление будет расти. То есть будет формироваться поле высокого атмосферного давления,

– добавила специалист.

Начиная со вторника, 10 ноября, погодные условия постепенно начнут меняться благодаря, в частности, смене направления ветра на южное. Осадков в этот период пока синоптики не прогнозируют, а вот температура может незначительно повыситься.

Таким образом, ночью ожидается -3...+2 градуса, а днем воздух прогреется до +3...+8 градусов. На крайнем юге страны, по словам Птухи, показатели термометров вновь достигнут +12 градусов.

В среду, 11 ноября, сохранится аналогичный температурный фон, однако ночью станет еще теплее – от -2...+4 градусов.

Напомним, в эти выходные в южных, центральных и восточных областях ожидаются дожди с переходом в мокрый снег. Однако на западе страны будет сухо, однако морозно.