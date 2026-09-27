Как сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, в настоящее время в атмосфере формируется блокирующий антициклон, который будет определять погодные условия до конца месяца.

Прогноз погоды до конца сентября

В отличие от Испании, где на днях зафиксировали сильную жару на уровне +35...+37 градусов, украинские регионы находятся в более прохладной воздушной массе.

По словам синоптика, в период с 26 по 30 сентября обширный восточный антициклон стабилизирует погоду, поэтому существенных осадков в Украине не ожидается. Ветер постепенно будет стихать, а солнца станет больше.

В ночные часы температура воздуха составит +5...+10 градусов. Днем ожидается комфортное осеннее тепло в пределах +15...+20 градусов.

Почему ожидать от погоды в начале октября

По предварительным прогнозным расчетам, октябрь в этом году начнется со спокойной, солнечной и теплой погоды. В то же время Постригань напомнил, что по климатической норме заморозки в первой половине октября являются обычным явлением.

Напомним, средняя температура в следующем месяце составит +6...+12 градусов. Месячное количество осадков, по прогнозу синоптиков, ожидается в пределах 31–77 миллиметров, а в Карпатах – от 51 до 101 миллиметра. Эти показатели составляют от 80 до 120 процентов от климатической нормы.