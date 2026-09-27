Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, наразі в атмосфері формується блокуючий антициклон, який визначатиме синоптичні умови до кінця місяця.

Прогноз погоди до кінця вересня

На відміну від Іспанії, де днями зафіксували сильну спеку на рівні +35...+37 градусів, українські регіони перебувають у прохолоднішій повітряній масі.

За словами синоптика, у період із 26 по 30 вересня розлогий східний антициклон стабілізує погоду, тому суттєвих опадів в Україні не очікується. Вітер поступово стихатиме, а сонця побільшає.

У нічні години температура повітря становитиме +5...+10 градусів. Удень очікується комфортне осіннє тепло в межах +15...+20 градусів.

Чого чекати від погоди на початку жовтня

За попередніми прогностичними розрахунками, жовтень цьогоріч розпочнеться зі спокійної, сонячної та теплої погоди. Водночас Постригань нагадав, що за кліматичною нормою заморозки в першій половині жовтня є звичайним явищем.

Нагадаємо, середня температура наступного місяця становитиме +6...+12 градусів. Місячна кількість опадів, за прогнозом синоптиків, очікується в межах 31 – 77 міліметрів, а в Карпатах – від 51 до 101 міліметра. Такі значення становлять від 80 до 120 відсотків від кліматичної норми.