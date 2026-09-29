Местные туманы и порывы ветра: будет ли тепло в ближайшие дни

В ближайшие дни украинцев порадует погода без осадков. Однако синоптики прогнозируют местами туманы и порывы ветра.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Какую погоду ждать?

По прогнозу синоптиков, в период с 29 сентября по 1 октября в Украине будет сухая погода. В западных областях ночью и утром местами будут образовываться туманы.

В то же время в южной части страны днем ​​29 сентября порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В целом на днях температура воздуха в ночные часы составит +4…+11 градусов, а на Юге страны столбики термометров поднимутся до +14 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+23 градусов.

В Карпатах будет прохладнее: там синоптики прогнозируют +1…+6 градусов ночью и +10…+15 градусов днем.

Кстати, в прогнозе погоды на неделю сообщалось, что антициклон обеспечит в украинских регионах преимущественно сухую и стабильную погоду. В южных областях периодически ожидаются дожди под влиянием черноморского циклона и его атмосферных фронтов.

Напомним, по консультативному прогнозу, в первые дни октября в большинстве регионов осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +4…+11 градусов, а днем ​​будет составлять в среднем +16…+23 градуса.