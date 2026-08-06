Жара начнет спадать: синоптики рассказали, когда и как изменится погода в Украине

В ближайшие дни в Украине прогнозируется изменение погодной ситуации. Западные регионы первыми почувствуют ослабление жары. При этом кратковременные осадки охватят большинство областей.

Об этом Укргидрометцентр сообщил в комментарии 24 Канала.

Когда пройдет жара?

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 7 августа, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди с грозами. В отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +18...+25 градусов. Днем преимущественно сохранится сильная жара +35...+38 градусов, однако не в западных областях.

Прогноз погоды на 7 августа / Карта Укргидрометцентра

7 августа в западных, 8 августа – в северных и большинстве центральных областей жара спадет,

– сообщили синоптики.

В субботу кратковременные грозовые дожди ожидаются в большинстве областей. Осадки в основном прекратятся уже на следующий день, 9 августа. Лишь на востоке и юго-востоке днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды на 8 августа / Карта Укргидрометцентра

В ночные часы температура воздуха составит +13...+20 градусов, а днем – до +24...+29 градусов. В то же время на юге и юго-востоке страны сохранится жара до +33 градусов.

Прогноз погоды на 9 августа / Карта Укргидрометцентра

Напомним, синоптики объявили I уровень опасности (желтый) сразу для 14 областей Украины. Это связано с прогнозируемой непогодой в виде грозы, града и шквала.