Где в пятницу пройдут дожди и грозы: прогноз погоды на 9 июня

Погода в пятницу, 9 июня, будет теплой. Однако в некоторых областях нашей страны ожидаются сильные осадки.

В пятницу Украину ожидает теплая погода. Однако жителям определенных регионов следует позаботиться о зонтах.

Читайте также Когда наконец-то пригреет до +30: синоптик назвал точную дату

Погода в Украине на 9 июня

На Западе и Севере днем пройдут дожди. Однако они будут кратковременными. Возможны грозы. А вот жителям Закарпатья следует ожидать ливней. В других регионах Украины осадков не ожидается.

В эту пятницу на Западе будет немного прохладнее, чем на Востоке. В западных областях столбики термометров будут показывать от +21 до +26. В Карпатах перед выходными не стоит ожидать температуры выше +18.

На Севере будет немного теплее – от +25 до +27 (а кое-где до +29). Теплая летняя погода порадует и центральные области – там будет от +26 до +28. Температура на Востоке днем будет от +26 до +28. Такая же температура будет и на Юге, за исключением Крыма, где ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +27...+29

Ужгород – +21...+23

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – 25+...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +26...+28

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +23...+25

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +26...+28

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28



Погода в Украине 9 июня / Карта Укргидрометцентра.