Повлияла ли война на климат в Украине: анализ международной группы ученых

В конце ноября 2023 года Украину накрыл мощный шторм "Беттина". Прошли сильные дожди и снегопады. Последствия шторма усугубила полномасштабная война.

Но повлияла ли война на климат в Украине, ответили ученые из World Weather Attribution, передает 24 Канал.

Обратите внимание Шторм "Беттина": изменения климата удвоили вероятность сильных дождей и снегопадов Украине

Война и изменения климата усугубляют последствия друг друга

В World Weather Attribution рассказали, что проведенное исследование подчеркивает роль полномасштабной войны России против Украины в усилении последствий шторма "Беттина".

Ведь больше всего от него пострадали украинцы, перемещенные в результате войны. Прежде всего речь идет о пожилых людях, детях и людях с инвалидностью, которые наиболее уязвимы к заморозкам и имеют наименьшее способности эвакуироваться,

– отметили исследователи.

В то же время ученые отметили, что война пока не повлияла на климат Украины, по крайней мере сейчас. Однако важно понимать, что климатические изменения и вооруженный конфликт усиливают разрушительные последствия друг друга.

Временная исполняющая обязанности директора Климатического центра Красного Креста и Красного Полумесяца подчеркнула, что климатические изменения не прекращаются во время конфликта.

Война истощает ресурсы и способность стран реагировать на такие бедствия, как сильные штормы. Повреждение критически важных систем и инфраструктуры повышает уязвимость пострадавших от конфликта людей,

– подчеркнула Джули Аррига.

Также исследователи отметили, что за последние 70 лет из-за человеческой деятельности в Украине значительно ухудшились климатические условия. Это очень сильно влияет на состояние агрокультуры. Ученые отметили, что климатические условия чрезвычайно важны в контексте экономики.