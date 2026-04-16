Дожди выпадут в большинстве областей, но местами – до +20: прогноз погоды на 17 апреля
Погода в Украине в пятницу, 17 апреля, будет облачной с прояснениями. На погоду будет влиять атмосферный фронт, который будет перемещаться с северо-запада. Это повлечет незначительные дожди в большинстве областей.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какой будет погода 17 апреля?
По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей выпадут незначительные дожди, такие условия будет обусловливать атмосферный фронт. В то же время исключениями станут юго-восточные регионы из-за влияния поля повышенного давления.
Юго-западный ветер перед фронтом после его прохождения в западных и северных областях будет переходить на северо-западный и нести прохладный воздух со скоростью 5 – 10 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
Температура воздуха в ночные часы составит от 3 до 8 градусов тепла, в течение дня столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла. На Закарпатье и юго-востоке пригреет до 14 – 19 градусов тепла.
Какая погода будет в Киеве?
Специалисты предупреждают Киев и область о незначительных осадках в ночные часы, днем в основном будет сухо и облачно с прояснениями. Ветер будет двигаться северо-западным направлением со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в области будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла, днем прогнозируют от 11 до 16 градусов тепла. В столице ночью будет от 6 до 8 градусов тепла, а в течение дня – от 14 до 16 градусов тепла.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +14...+16;
- Ужгород +16...+18;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +14...+16;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +12...+14;
- Ровно +12...+14;
- Житомир +13...+15;
- Винница +14...+16;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +13...+15;
- Сумы +13...+15;
- Полтава +14...+16;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +17...+19;
- Донецк +18...+20;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +14...+16.
Прогноз погоды в Украине на 17 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Как изменится погода вскоре?
Ранее Иван Семилит, что до конца текущей недели и в дальнейшем местами возможны осадки в виде дождя, причиной этого станет циклон, который сформировался над Турцией. Заморозки же постепенно будут отступать.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в ближайшие дни на территории Украины будет преобладать относительно теплая погода, без понижений ниже 0 градусов. Кое-где специалисты прогнозируют осадки в виде дождя.
В общем, как предупреждали ранее, погода в конце недели и в дальнейшем будет дождливой в части областей Украины. Температурные максимумы значительных изменений не претерпят, в ночные часы еще может быть прохладно.