Синоптик сказала, будут ли затяжные дожди до конца октября

В большинстве областей Украины сейчас удерживается погода без осадков. Только на Юго-Востоке в воскресенье небольшие дожди.

И будут ли затяжные дожди до конца октября, накануне в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди в Украине

Синоптик рассказывала, что погоду, которая сейчас наблюдается в Украине, обусловил достаточно мощный антициклон. Его центр располагается над Беларусью. Влияние также распространяется почти на большую часть территории нашего государства. Поэтому удерживается погода без осадков, больше прояснений.

Наталья Птуха отмечала, что только Восток, Юго-Восток немного прикрыты. Там больше облачности. Поэтому в пятницу и субботу, 18 – 19 октября, могли пройти небольшие дожди осеннего характера. Кстати, благодаря облачности эти регионы защищены от заморозков.

Также синоптик прогнозировала, что прохладная погода с ночными заморозками будет удерживаться до 20 – 21 октября. После ожидается определенный сдвиг в синоптических процессах.

Впрочем, осадков не будет, ведь у нас практически до конца месяца будет оставаться поле высокого давления. Поэтому почти вся третья декада октября будет сухой,

– отметила Птуха.

Кстати, снега еще ждать не стоит. Мощное поле высокого давления не допускает к территории Украины сейчас никаких атмосферных фронтов.

"С воскресенья, 20 октября, уже во всех областях практически до конца третьей декады будет преобладать погода без осадков, достаточно спокойная и благоприятная", – подытожила синоптик.

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