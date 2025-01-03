Где ударит мороз до -13 градусов и в каких областях будет снег: погода на первые выходные 2025 года

В пятницу, 2 января, часть Украины замело снегом. Ожидается, что в ближайшие дни температура воздуха по всей территории нашего государства ощутимо снизится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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По словам метеоролога, ближайшие дни по всей территории Украины ожидается снижение температуры на 5 – 9 градусов. Это произойдет в результате поступления прохладной воздушной массы с северо-запада Европы. Кроме того, в связи с развитием молодого антициклона над Румынией.

Местами будет идти снег и мокрый снег. Впрочем, по прогнозу Кибальчича, интенсивность осадков будет преимущественно небольшой.

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Погода на 4 января

На Западе небольшой снег и снежная крупа. Местами возможна слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду, однако, днем порывы, 15 – 20 метров на секунду. Температура ночью -2 – -7 градусов, днем 0 – -5. В Карпатах ночью -5 – -10, днем -3 – -8.

На Севере в течение суток местами небольшой снег и мокрый снег. Здесь также возможна слабая метель, на дорогах будет гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем порывы местами 15 – 20 метров на секунду. Температура ночью 0 – -5 градусов, днем -3 – +2 градуса.

В центральных областях ночью местами небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Однако днем уже без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью в пределах -4 – +1 градуса, днем -2 – +3.

На Юге ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7 – 12 метров на секунду, местами днем порывы, 15 – 17 метров на секунду. Ночью температура в пределах -3 – +2 градусов. Днем +1 – +6. В Крыму в течение суток +2 – +7.

На Востоке ночью умеренный дождь с мокрым снегом. Также днем местами на Харьковщине возможен небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 7 – 12 метров в секунду, днем местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах -2 – +3 градусов.

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