Опасные метеорологические явления накроют почти пол Украины
15 июня 2024, 20:00Читати новину українською
В воскресенье часть Украины снова накроет непогода. Синоптики предупреждают об опасности.
В Укргидрометцентре прогнозируют опасные метеорологические явления. Где и чего ждать, передает 24 Канал.
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Непогода в Украине
Синоптики предупредили, что 16 июня в южных, центральных и восточных областях снова пройдут грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.
В Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, ночью и в Днепропетровской и Запорожской областях значительный дождь (I уровень опасности, желтый),
– сообщили в Укргидрометцентре.
Прогноз погоды на ближайшие трое суток
- Синоптики также рассказали, что в течение 16 – 17 июня в Украине будут идти кратковременные дожди, местами с грозами.
- В воскресенье на Западе, 18 июня в Украине, кроме Востока и Северо-Востока, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5 – 10 метров в секунду.
- Температура ночью +12 – +20, 16 июня в западных областях +8 – +13.
- Днем +20 – +26, в южных, восточных областях, 18 июня в Украине +23 – +29.