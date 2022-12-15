На Украину надвигается резкое потепление с дождями

В Украине в ближайшие дни температурный фон будет значительно выше нормы. Пик потепления синоптики обещают в выходные, 17 – 18 декабря.

В Украине будет аномальное тепло

В субботу и воскресенье в Украину будет поступать теплый и влажный воздух с юго-запада. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

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Ожидается аномально теплая и дождливая погода,

– сообщил синоптик.

Воздух начнет прогреваться еще в пятницу, 16 декабря. В этот день будет идти дождь. Столбики термометров покажут 0…+5 градусов, а на Юге – +6…+11 градусов.

В выходные Кибальчич обещает в Украине +6…+11 градусов, а в южных областях до +15 градусов. Ветер будет преимущественно южным направлением. Он будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Потеплеет не всюду

Аномальное тепло не посетит западные области Украины. По данным Укргидрометцентра, 17 декабря температура воздуха в этой части нашей страны составит -1...+1 градус. В Закарпатье будет теплее – +3...+5 градусов.

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В воскресенье на Западе похолодает еще больше. Столбики термометров опустятся до -7...-5 градусов. На Закарпатье плюсовой температуры воздуха уже тоже не будет.