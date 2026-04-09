Синоптик раскрыл, ждать ли сильного ветра и тумана в Украине в ближайшие дни
- В Украине в ближайшие дни не ожидается сильного усиления ветра, скорость которого будет колебаться в пределах 5 – 10 метров в секунду.
- Возможно образование туманов в некоторых регионах в течение ближайших трех суток, что является типичным явлением для весны.
В Украине в ближайшие дни не ожидается сильного усиления ветра, несмотря на влияние циклона. Специалисты прогнозируют умеренные показатели скорости воздушных потоков.
В то же время в некоторых регионах возможно образование туманов, которые являются типичными для весеннего периода. Об этом рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии 24 Канала.
Будут ли вскоре ветер и туманы?
В ближайшие дни погодные условия в Украине будут оставаться относительно стабильными. По словам синоптика, скорость ветра будет колебаться в пределах 5 – 10 метров в секунду, и существенного усиления пока не прогнозируется. Семилит объясняет это отсутствием резкого перепада атмосферного давления.
Будет сохраняться в пределах 5 – 10 метров в секунду, поскольку нет как таковых градиентов давления интенсивных у нас, этот циклон растянут, поэтому порывов ветра мы пока не ожидаем,
– говорит он.
В то же время специалист Украинского гидрометцентра предупреждает о другом атмосферном явлении – туманы. По обновленному прогнозу, в ближайшие трое суток они могут наблюдаться кое-где в разных регионах страны.
Метеоролог отмечает, что туман является типичным явлением для весны, ведь это переходный сезон с неустойчивыми погодными условиями. Он возникает из-за сочетания влажности воздуха и температурных колебаний, особенно ночью и утром. В то же время Семилит подчеркивает, что прогнозировать появление туманов на длительный период сложно. Наиболее точные данные по таким явлениям доступны только на краткосрочную перспективу – до трех суток.
По предварительным оценкам, туманы могут периодически повторяться и в дальнейшем, однако точные даты их возникновения будут определяться уже по текущим погодным условиям.
Какой погоды ожидать в ближайшие дни?
В четверг, 10 апреля, погодная ситуация в Украине существенно не изменится по сравнению с предыдущим днем. Территория государства и в дальнейшем будет находиться под влиянием циклона и холодной воздушной массы, что формирует неустойчивые погодные условия в большинстве регионов.
Синоптик прогнозирует, что в большинстве областей пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В ночные часы осадки будут местами, а днем распространятся на значительную часть страны.
По предварительным прогнозам синоптиков, на Пасхальные праздники в Украине также сохранится прохладная погода. В период с 9 по 12 апреля возможны осадки, а ночью ожидается снижение температуры до заморозков. В частности, в большинстве областей ночная температура составит -3...+2 градуса.