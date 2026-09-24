"Осень еще согреет": синоптик сообщил, когда дожди прекратятся, а температура поднимется до +20

В последние дни холодный воздух из Скандинавии оказался над теплыми водами Черного моря. Это привело к образованию активного циклона, насыщенного влагой.

Когда в Украине станет меньше осадков и улучшится погода, сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Когда в Украине потеплеет?

По словам Постриганя, в четверг, 24 сентября, циклон, принесший осадки, начнет покидать территорию нашей страны. Осадков станет меньше, а уже с пятницы дожди могут окончательно прекратиться.

Температурный фон при этом будет оставаться на 1 – 3 градуса ниже климатической нормы. Ночью столбики термометров покажут +6…+11 градусов, а днем поднимутся до +11…+16 градусов.

Синоптик привел предварительные модельные оценки, которые свидетельствуют о том, что уже в выходные (26 – 27 сентября) погодные условия изменятся. Под влиянием антициклона в регионах потеплеет до +18…+20 градусов.

Дожди сейчас полезны, запасы влаги в почве постепенно пополняются, а площади полей, охваченные почвенной засухой, сокращаются,

– отметил Постригань.

Напомним, на днях на горе Пип-Иван могли зафиксировать осадки, вероятно, в виде умеренного снега. Там температура могла снизиться до 0 градусов или даже ниже, поэтому образовался снежный покров. В то же время специалисты отметили, что снег, скорее всего, долго не пролежит.