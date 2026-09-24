Коли в Україні поменшає опадів та покращиться погода, повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Коли в Україні потеплішає?

За словами Постриганя, у четвер, 24 вересня, циклон, що приніс опади, почне залишати територію нашої країни. Опадів стане менше, а вже з п'ятниці дощі можуть остаточно припинитися.

Температурний фон при цьому залишатиметься на 1 – 3 градуси нижчим за кліматичну норму. Вночі стовпчики термометрів покажуть +6…+11 градусів, а вдень піднімуться до +11…+16 градусів.

Синоптик навів попередні модельні оцінки, які свідчать, що вже на вихідних (26 – 27 вересня) погодні умови зміняться. Під впливом антициклону в регіонах потеплішає до +18…+20 градусів.

Дощі нині корисні, запаси вологи у ґрунті поступово поповнюються, а поля, охоплені ґрунтовою засухою – скорочуються,

– зазначив Постригань.

Нагадаємо, днями на горі Піп Іван могли зафіксувати опади, ймовірно, у вигляді помірного снігу. Там температура могла знизитися до 0 градусів або навіть нижче, через що утворився сніговий покрив. Водночас фахівці зазначили, що сніг, найімовірніше, довго не пролежить.