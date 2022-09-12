Мчится воздух из Атлантики: синоптик предупредил о нестабильной погоде

В Украине на этой неделе погода будет переменчивой с периодическими дождями, колебаниями атмосферного давления и температуры воздуха. Ожидается усиление ветра со стороны Атлантики и Западной Европы.

Синоптическая обстановка будет характеризоваться динамичностью и изменчивым характером погоды. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Какая будет погода на этой неделе

По словам синоптика, время от времени дождливая и ветреная погода будет сменяться малооблачной и спокойной. Температура воздуха также будет испытывать колебания, но в среднем окажется близкой к климатической норме, на юге даже выше нормы на 2 – 4 градусов тепла.

В понедельник, 12 сентября, преимущественно пасмурная и дождливая погода ожидается на большей части территории Украины. В Одесской, Николаевской и центральных областях дожди будут умеренными. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет составлять +7…+12 градусов, в южных и восточных областях +12…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов, в Приазовье и Крыму +21…+25 градусов, в западной части +10…+15 градусов.

Во вторник, 13 сентября, будет облачная погода с дождями в центральных, восточных и южных областях. В западной и северной части Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно северный, северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. На юге и в Крыму днем отдельные порывы, 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов, на востоке до +21 градуса.

В среду, 14 сентября, в Приазовье пройдут небольшие, местами умеренные осадки. В остальных областях Украины без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +6…+11 градусов, в южных и восточных областях +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов, в Одесской и Донецкой областях до +23 градусов.

В четверг, 15 сентября, активный циклон из Центральной Европы станет причиной дождей ночью в западных и северных областях, днем в центральных, южных и восточных регионах. Местами грозы и шквалы до 15 – 20 метров в секунду. Ветер южный с переходом на западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью на Левобережье Украины +7…+12 градусов, на Правобережье +11…+16 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+21 градуса, в южной части и Крыма +23...+28 градусов.

В пятницу, 16 сентября, над Украиной будет преобладать поле пониженного атмосферного давления. Пройдут дожди, иногда умеренные. Ночью и утром, в большинстве областей туманы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+14 градусов, на юге до +16 градусов, днем +15…+21 градус, в южной части и Крыма +22…+27 градусов.

В выходные 17 – 18 сентября погодные условия будут определяться прохождением атмосферных фронтов на фоне поля пониженного давления. Поэтому периодически ожидается выпадение осадков, иногда умеренных. Небо будет облачным. Ветер южный, юго-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ожидается в пределах нормы и будет составлять в ночное время +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

Что синоптики говорят о погоде зимой

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заверил, что очень холодной зимы в этом году в Украине не будет. Морозные периоды возможны, однако они не продлятся долго. В целом за последние 25 лет средняя температура января – февраля в Украине выросла на 2 – 2,5 градуса. Из-за этого уменьшилось количество дней с минусовой среднесуточной температурой.

По данным ресурса Wisemeteo, зима не заставит себя ждать. Первые морозы в Украине ударят уже в начале декабря. В частности, столбики термометров опустятся ниже нуля на Волыни. 1 декабря там прогнозируют -2 градуса, а на следующий день -7 градусов. В середине месяца температура опустится до -11 градусов. На остальной территории Украины морозы прогнозируют позже.