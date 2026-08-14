Подогреет до +33 градусов: когда возможно потепление в августе

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха после периода относительно низких значений. По крайней мере до середины следующей недели в Украине местами будет до +33 градусов.

Об этом сообщил синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в комментарии УНИАН.

Когда ожидать жары?

По словам Семилита, в последнее время теплее всего было в южных и восточных областях. В дальнейшем прогнозируется относительно невысокий температурный фон.

В частности, 14 – 15 августа ночью ожидается +8…+15 градусов, а на юге температура воздуха будет несколько выше – до +18 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +21…+28 градусов, тогда как в Закарпатье температура поднимется до +30 градусов.

В то же время с 16 августа на территории страны начнется постепенное повышение температур. В этот день ожидается потепление примерно на 3 – 5 градусов.

Так, к 20 августа температура воздуха в ночные часы составит +11…+19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +27…+33 градусов.

Ранее сообщалось, что новая волна сильной жары не дошла до Украины из Европы. В начале недели температура воздуха постепенно снижалась, а вот относительно следующей неделе – есть предпосылки для потепления.