Про це синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт повідомив в коментарі УНІАН.

Коли чекати спеку?

За словами Семиліта, останнім часом найтепліше було у південних та східних областях. Надалі прогнозують відносно невисокий температурний фон.

Зокрема, 14 – 15 серпня вночі очікується +8…+15 градусів, а на Півдні температура повітря буде дещо вищою – до +18 градусів. Удень повітря прогріватиметься до +21…+28 градусів, тоді як на Закарпатті пригріє до +30 градусів.

Водночас із 16 серпня по території країни почнеться поступове підвищення температурних значень. Цього дня очікується потепління приблизно на 3 – 5 градусів.

Так до 20 серпня температура повітря у нічні години становитиме +11…+19 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27…+33 градусів.

Раніше повідомлялось, що нова хвиля сильної спеки не дійшла до України з Європи. Спочатку тижня температура повітря поступово знижувалась, а ось щодо наступного – є передумови до потепління.