В мае снова похолодает: синоптик сказал, когда именно

На этой неделе в Украине ощутимо потеплело. В части областей даже пригреет до 30 градусов. Впрочем, похолодание в мае еще будет.

Так, когда снова ждать снижения температуры, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

Обратите внимание Грозовые дожди, град и шквалы: где на этой неделе будет бушевать непогода

Когда снова будет похолодание

Эксперт отметил, что ночные заморозки уже полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям.

Ближе к выходным за счет усиления антициклона с Северо-Востока ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов,

– спрогнозировал Кибальчич.

В пятницу, 24 мая, ночью 9 – 14 тепла. Днем 20 – 25. На Юге до +28 градусов.

В субботу ночью 7 – 12, днем 19 – 24 градуса. – В воскресенье ночью 8 – 13, днем также 19 – 24.

Обратите внимание Пыль из Сахары, жара весной и сильные ливни в Дубае: как меняется климат в Украине и мире

Будет ли летом аномальная жара летом