В мае снова похолодает: синоптик сказал, когда именно
Источник:Meteoprog
На этой неделе в Украине ощутимо потеплело. В части областей даже пригреет до 30 градусов. Впрочем, похолодание в мае еще будет.
Так, когда снова ждать снижения температуры, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.
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Когда снова будет похолодание
Эксперт отметил, что ночные заморозки уже полностью отступят, а днем температурный фон будет соответствовать летним показателям.
Ближе к выходным за счет усиления антициклона с Северо-Востока ожидается незначительное похолодание, а также ветреная погода в большинстве южных, восточных и центральных регионов,
– спрогнозировал Кибальчич.
В пятницу, 24 мая, ночью 9 – 14 тепла. Днем 20 – 25. На Юге до +28 градусов.
В субботу ночью 7 – 12, днем 19 – 24 градуса. – В воскресенье ночью 8 – 13, днем также 19 – 24.
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Будет ли летом аномальная жара летом
- Согласно прогнозам, которые дают основные мировые климатические центры, ожидается, что июнь в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше нормы.
- "При этом наиболее аномальной температура может быть на Западе Украины, а также на Юго-Востоке", – рассказала метеоролог Вера Балабух.
- Также добавила, что в июне очень вероятен дефицит осадков на всей территории Украины.
- В июле температура может быть выше климатической нормы на 2 градуса.
- Кстати, именно июль на большинстве территории Украины является самым жарким месяцем. В течение этого периода наблюдаются самые высокие температуры.
- "И если мы ожидаем, что средняя за месяц температура воздуха может быть на два градуса выше нормы, то можно предположить, что и в этом году июль, возможно, где-то первая половина августа могут иметь самые высокие температуры воздуха", – отметила эксперт.
- Вера Балабух подытожила, что в целом это лето ожидается теплое, впрочем, не жаркое, – без значительных аномально высоких температур воздуха.